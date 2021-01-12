2021/01/12 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمير اللواء الركن السفير طارق سعيد فهمي مسيرة وطنية لم يسلط الضوء عليها عماد علو المقدمة عند مراجعتنا الى مسيرة وسيّر الضباط الاحرار نجد أن العديد منهم لم يسلط الضوء على سيرهم ودورهم في الحركة الوطنية بالشكل الذي يستحقونه لأسباب مختلفة قد تتعلق بأدوارهم في المراحل اللاحقة من العمل الوطني أو لأسباب سياسية ..ومن […]

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