العبادي يبحث مع عدد من السياسيين الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية

2021/01/12 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استقبل رئيس ائتلاف / النصر / حيدر العبادي في مكتبه عددا من السياسيين والنواب ، كل على انفراد ،للتباحث بمجمل الأوضاع السياسية والامنية والاقتصادية.وذكر بيان لمكتبه تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /نسخة منه :" ان العبادي بحث مع الوزير السابق عبد الحسين عبطان، التحديات التي يواجهها البلد، واهمية العمل الجدي والتعاون للعبور منها، وتقليل تأثيراتها على المواطنين، إضافة الى ملف الإنتخابات المبكرة، وضمان نزاهتها وعدم تزويرها ومراقبتها دولياً."كما استقبل العبادي عضو مجلس النواب آلا طالباني، وبحث معها الجهود المبذولة لتقويم العمل الحكومي وإقرار الموازنة المالية وتداعيات الأزمات التي يعيشها البلد وتأثيراتها على مجمل الأوضاع.فيما بحث العبادي مع عضو مجلس النواب إحسان الشبلي الأوضاع في محافظة النجف وتقديم الخدمات لأهلها وتوفير متطلباتها.وفي الاطار ذاته ، استقبل العبادي النائب محمد الدراجي وتم التداول بموضوع الإنتخابات المبكرة وأهمية تكثيف الجهود لتحقيق مشاركة شعبية واسعة وضمان نزاهة الانتخابات وحيادية المؤسسات الانتخابية./انتهى9

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