2021/01/12 | 23:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رجح النائب عن كتلة صادقون، أحمد الكناني، تغيير موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في السادس من حزيران المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: تغيير موعد الانتخابات المبكرة في اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: تغيير موعد الانتخابات المبكرة في اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).