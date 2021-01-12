سيصبح أول ولي عهد لسلطنة عمان.. من هو ذي يزن بن طارق؟

2021/01/12 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيصبح ذي يزن بن هيثم بن طارق وليا للعهد في سلطنة عمان بموجب تعديلات دستورية أقرها والده السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الثلاثاء.

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