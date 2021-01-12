الموسوي: الحكومة وضعت “الغام” في الموازنة والبرلمان عازم على حل لغزها

2021/01/12 | 23:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، ان البرلمان عازم على تقليل النفقات في الموازنة وحل الاشكاليات الموجودة فيها من خلال اللجان المختصة، واصفا ماوضعته الحكومة بالموازنة عبارة عن “الغام” تحتاج الى الوقت من اجل حلها.

وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان “الموازنة لن تعود الى الحكومة لان البرلمان حريص على انجاز الموازنة داخل تحت قبة مجلس النواب، حيث ان عدم وجود الموازنة سيفتح المجال امام التلاعب باموال الدولة ويدفع الحكومة الى ايقاف رواتب الموظفين”.

واضاف ان “مجلس النواب حريص على ان يأخذ دوره بتشذيب الموازنة وتقليص الفقرات التي تحتوي على الانفاق والقروض المدرجة ضمن الموازنة”.

وبين ان “الكثير من الملاحظات سجلت على الموازنة حيث ستسغرق وقتا لحسمها وتقليل النفقات التي وضعتها الحكومة في قانونها، اذ تحتوي الموازنة على الغام يتطلب حل لغزها عن طريق اللجان المختصة داخل البرلمان قبل الذهاب نحو التصويت عليها”.



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