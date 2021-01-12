«5 قرارات» لمجلس الوزراء لتطوير الخدمات في العراق

2021/01/12 | 23:21 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

أعتبر المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أمس الثلاثاء، أن وضع العراق جيد قياسا بأعداد الإصابات في السلالة الجديدة من كورونا، فيما أعلن أن مجلس الوزراء قرر جعل بطاقة الناخب مستمسكا رسميا معتمدا في دوائر الدولة.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، إن «نسب الشفاء من كورونا في تزايد، ووضع العراق جيد قياسا بأعداد الإصابات في السلالة الجديدة من كورونا»، داعيا المواطنين إلى «اعتماد المعلومات من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا».



وأضاف، أن «مجلس الوزراء قرر إعفاء المواطنين من دفع الرسوم على الطرود البريدية، كما صوّت على دعم القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص»، مؤكدا «منح الأولوية للقطاع الصناعي في المنافسة وتجهيز مؤسسات الدولة بمنتجاتها».

وتابع ناظم، أن «مجلس الوزراء عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد واحدة من المتمسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة»، مبينا أن «مجلس الوزراء قرر منح الموظفين مدة 60 يوماً لتحديث بياناتهم».

وقال ناظم، «يجب على الموظفين الإسراع بتحديث بياناتهم البايومترية»، مشددا على أن «الحكومة عازمة على محاربة نزعة انحسار المشاركة في الانتخابات».

وبخصوص قرارات وزارة الخزانة الأميركية الأخيرة الصادرة ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، قال ناظم، إن «وزارة الخارجية تتابع القرارات الصادرة من الخزانة الأميركية»، مبينا أن «الحكومة لا تميل للتصعيد».



وبخصوص موازنة 2021، قال ناظم، إنها «مبنية على الورقة الإصلاحية».

بدوره، اتخذ مجلس الوزراء 5 قرارات في جلسة اعتيادية عقدها برئاسة مصطفى الكاظمي، بينها تخويل وزير الكهرباء ماجد حنتوش التعاقد لتنفيذ خطوط نقل في 6 محطات للطاقة.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقت المستقبل العراقي إن الأخير ترأس «جلسة اعتيادية عقدها مجلس الوزراء ، تم خلالها بحث عدد من القضايا، فضلا عن الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله».

وناقش المجلس «مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية»، وأصدر 5 قرارات فيما يلي نصها كما وردت في البيان:

1- إقرار توصية المجلس الوزراي للطاقة المرقمة (69 لسنة 2020) بشأن تعديل قرار المجلس الوزراي للطاقة المرقم (52 لسنة 2020 ) الخاص بنقل المنتجات النفطية لصالح وزارة الكهرباء، بحسب مايلي:

- إستمرار وزارة النفط بنقل المنتجات النفطية لصالح محطات الطاقة الكهربائية لوزارة الكهرباء، على أن تتم تسوية مبلغ الدين من نسبة أرباح شركات وزارة النفط المطلوب تمويلها من وزارة المالية.

مجلس الوزراء يخول وزير الكهرباء التعاقد لتنفيذ خطوط نقل في 6 محطات

2- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقمة (71 لسنة 2020 ) بشأن الموافقة على تخويل وزير الكهرباء، صلاحية التعاقد بشأن الدعوات الخاصة بتنفيذ خطوط نقل (محطّة الرميلة الاستثمارية- محطّة ذي قار المركبة، ومحطّة الفاو 400 كي في، محطّة شط البصرة الغازية، ومحطة الهارثة الحرارية- محطة القرنة 400 كي في)، المثبت تفاصيلها في كتاب وزارة الكهرباء ذي العدد ( 41611 في 29 تشرين الثاني 2020)، على وفق ما يلي:

أولا- أن يكون التعاقد بالدولار بدلا من الدينار، خلافًا لما منصوص عليه في وثائق الدعوة، على أن يعتمد سعر الصرف حسب نشرة يوم الغلق.

ثانيا- أن تتم الإحالة للدعوات بمبالغ لا تتجاوز مبلغ الكلفة التخمينية بنسبة (9.5%)، مضاف إليها نسبة (10% ) كحد أقصى من المبلغ التخميني لكل كيلومتر في حال استخدام أسس (Piles)، بحسب التصاميم المصادقة وللمناطق التي تتطلب ذلك بحسب ما جاء في أصل الدعوة.

ثالثا- أن تقوم وزارة النفط بتوفير الدعم المالي للمشروع من الشركات الرابحة (حصّة وزارة المالية)، لأهمية المشروع، وتعتمد نفس آلية الدفع للمشاريع المدرجة ضمن قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (132لسنة 2020).

3- تصفير رسم طابع الحملة الوطنية ورسم الطابع عن الأجور الكمركية على الطرود البريدية، إستناداً الى احكام المادة 37 من قانون رسم الطابع المرقم ( 71 لسنة 2012).

-إعفاء وزارة المالية لأجور الكشف على الطرود البريدية التي تستوفى على وفق القرار الكمركي ذي الرقم (4 لسنة 2011 ) المعدل بالقرار رقم (2 لسنة 2016 )، عن اجور بيان الأمتعة، لتخفيف العبء عن المواطنين وعدم عزوفهم عن النقل بالبريد الحكومي.

4- عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد إحدى المستمسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة.

-على جميع الموظفين والمتعاقدين العاملين في مؤسسات الدولة، تحديث بياناتهم البايومترية خلال 60 يوما، والحصول على بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد، و ينفذ هذا القرار بدءاً من ( 1 شباط 2021).

5- الموافقة على تخويل وزير المالية (علي حيدر عبد الامير علاوي)، صلاحية التوقيع على إتفاق المنحة المقدمة من الاتحاد الاوربي باشراف البنك الدولي، بمبلغ (12500000) دولار، فقط اثنا عشر مليونا وخمسمائة الف دولار، لتمويل مشروع تعزيز مؤسسات المراقبة والمساءلة في الادارة المالية العامة، على أن يخصص مبلغ (8500000) دولار، فقط ثمانية ملايين وخمسمائة الف دولار يتم تنفيذه من الجانب الحكومي، ومبلغ (4000000) دولار، فقط أربعة ملايين دولار، يتم تنفيذه من البنك الدولي، استناداً الى أحكام المادة (3) من قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)، بحسب ما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (8122) المؤرخ في 13/12/2020.

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