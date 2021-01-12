صور: إتلاف أطنان من مساحيق الغسيل في سوق الشيوخ

2021/01/12 | 23:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أتلفت مديرية صحة محافظة ذي قار، الثلاثاء، 12 طناً من مساحيق الغسيل منتهية الصلاحية في قضاء سوق الشيوخ.

وبين مدير شعبة الرقابة الصحية عبد الخالق خلف عاشور، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 كانون الثاني 2021)، أن "شعبة الرقابة الصحية في قطاع سوق الشيوخ للرعاية الصحية الاولية وبالتعاون مع قسم الجريمة المنظمة الاقتصادية أتلفت (12) طناً من مادة مساحيق الغسيل منتهية الصلاحية".

وأشار الى أنه "تم ضبط هذه المواد من خلال الفرق الصحية المنتشرة على الطريق السريع"، موضحاً أن "الشحنة كانت متوجهة الى محافظة بغداد وقد تم اتلاف الكمية في منطقة الطمر الصحي وفق محاضر اصولية وقانونية وبحضور صاحب العلاقة".

وأكد أن "الفرق الرقابية تواصل جولاتها الرقابية وبتنسيق مشترك مع الاجهزة الامنية في الاسواق العامة لمتابعة توفر الشروط الصحية في المواد الغذائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين".

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