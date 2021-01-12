التنبؤ بنهاية الرأسمالية 3 - طلال الربيعي

2021/01/12 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي تغير المزاج مرة أخرى مع صعود اليمين الجديد في ثمانينيات القرن الماضي وشعاره أنه لا بديل عن الوضع الراهن.لكن العصر الجديد تأكد بشكل قاطع عندما أدى تفكك الكتلة السوفيتية إلى ترك منتقدي النظام القائم دون بديل.



هذا يشكل الفترة التي يغطيها الفصل 4.يبدأ الفصل بادعاء قوي لفرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ" في عام 1989 ويختتم بالمناقشات التي دارت خلال فترة الركود العظيم وعواقبه.



هذه كانت ......





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