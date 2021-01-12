ماذا أعدَدْنا لسنة 2021؟ - الطاهر المعز

2021/01/12 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز بعض مؤشرات الوضع العالميماذا أعدَدْنا لسنة 2021 ؟نشر صندوق النقد الدّولي، يوم 12 تشرين الأول/اكتوبر 2020، "تقرير آفاق الإقتصاد العالمي"، وهو تقرير نصف سنوي، كما أصدر الصندوق تقريره السنوي، يوم 21 كانون الأول/ديسمبر 2020، وتتضمن هذه التّقارير الهامة، العديد من البيانات والأرقام، وهي في ذات الوقت تقارير سياسية وإيديولوجية، يرَوّج (ويَفْرِضُ)، من خلالها، صندوق النقد الدّولي الحلول التي تخ ......





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