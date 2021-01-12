الحياة لعبة وهذه هي قوانينها | 14 - إسلام بحيري

2021/01/12 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إسلام_بحيري لقد أنشأت قوانين في الكون تمكنك أن تخلق ما تختاره حرفياً.



هذه القوانين لا يجوز انتهاكها ولا يمكن تجاهلها.



أنت تتبع هذه القوانين الآن، حتى وأنت تقرأ هذا.



لا يمكنك العمل خارجها.



فهذه هي طرق عمل الأشياء.كل دقيقة من حياتك كنت تعمل بداخلها - وكل ما واجهته ومررت به من قبل أنت خلقته.



أنت إذاً في شراكة مع الله.



نحن نتشارك في عهد أبدي.



وعدي لك هو أن أقدم لك دائمًا ما تطلبه.



ووعدك أن تطلب، ولفهم عملية ا ......





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