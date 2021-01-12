إدارة معلومات الطاقة تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

2021/01/12 | 23:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري.

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