الحكيم يدعو مفوضية الانتخابات إلى تأكيد قدرتها على اجراء الانتخابات المبكرة

2021/01/12 | 23:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى تأكيد قدرتها على إجراء الانتخابات في السادس من حزيران المقبل.

الحكيم وفي كلمة له، اليوم الثلاثاء 12 كانون الثاني، خاطب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ودعاها إلى تأكيد قدرتها على إجراء الانتخابات في السادس من حزيران "ببيان رسمي".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، في وقت سابق استعدادها بشروط لإجراء انتخابات مبكرة وفق الموعد الذي حدده رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وحددت المفوضية أول الشروط في قيام مجلس النواب بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات.

وأضاف البيان أن الشرط الثاني أن يقوم مجلس النواب بتشريع نص بديل للمادة 3 من الأمر رقم 30 لسنة 2005، وأوضح البيان أن ذلك لإكمال نصاب المحكمه الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

كما أشار البيان إلى أن شرط المفوضية الثالث أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفّر المستلزمات التي طالبت بها سابقا من الوزارات المعنية والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد.

وكان الكاظمي، قد اعلن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 6 حزيران 2021، فيما ألمح زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى رفضه حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

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