بولندا تسجل أول أثر جانبي بالغ ناتج عن استخدام لقاح ضد كورونا

2021/01/12 | 23:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة البولندي، أدام

نيدزيلسكي، عن تسجيل أول أثر جانبي بالغ

ناجم عن لقاح ضد فيروس كورونا في البلاد.

وقال نيدزيلسكي، في مؤتمر صحفي عقده

اليوم الثلاثاء: "يفيد التقرير الصادر

عن كبير الأطباء ب

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