الإنسان.. مكرم

2021/01/12 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالكريم البليخ مطلوب أن يصغي الإنسان جيداً، إلى أصواته الداخلية التي تتجمع، وأن يكون هذا الاصغاء من أجل تحسين أسلوب التربية في السلوك الاجتماعي وللتصرف الأخلاقي مع الآخرين، وحتى مع نفسه أيضاً.وهذا المطلوب يأتي اليوم بعد مرور سنوات طويلة على انتشار نظرية «داروين» التي زعم فيها أن الإنسان والقرد من سلالة واحدة، وأن هناك […]

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