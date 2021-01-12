عملية نوعية ضد داعش والكشف عن مقبرة للمخفيين قسراً شمالي بغداد

2021/01/12 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال نفذت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عمليات‭ ‬أمنية‭ ‬نوعية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬فيما‭ ‬بدأت‭ ‬وزارة‭ ‬الهجرة‭ ‬والمهجرين‭ ‬بالإخلاء‭ ‬الفعلي‭ ‬لآخر‭ ‬مخيمات‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الموصل‭.‬ وأعلن‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬يحيى‭ ‬رسول،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬إرهابيين‭ ‬بينهم‭ ‬‮«‬هدف‭ ‬نوعي‮»‬‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والأنبار‭ ‬وكركوك‭.‬ وقال‭ ‬رسول‭ […]

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