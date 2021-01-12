2021/01/12 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كلما جرى التبليغ عن مقبرة جماعية من زمن احتلال تنظيم داعش لمدن وبلدات وقرى كثيرة في العراق أو من زمن ما بعد تحريرها من قبضة التنظيم، تنفتح جروح كبيرة في نفوس العراقيين المحبطة.قبل يومين اكتشفت العشائر في الاسحاقي شمالي بغداد مقبرة جماعية لعشرات من أبنائهم الذين اعتقلوا واختفوا في أعقاب طرد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيل وزير للمقابر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكيل وزير للمقابر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).