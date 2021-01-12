2021/01/12 | 23:42 - المصدر: سفن سكاي

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اعلنت الهيأة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي عن تسمية

الكابتن هاتف شمران مدرباً لفريقها الكروي خلفا للمستقيل حسن احمد.

جاء ذلك من خلال بيان نشره المكتب الاعلامي للنادي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويساعد شمران كل من ماجد نجم وجاسب سلطان وحيدر عبودي وهادي جابر مدرباً لحراس المرمى.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة نادي النجف تكشف عن المدرب الجديد لفريقها الكروي 7 SKY TV.

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