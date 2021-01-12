انتخاب حنفي جبالي رئيسا لمجلس النواب المصري

2021/01/12 | 23:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ انتخب حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق في مصر، رئيسا لمجلس النواب المصري، بعد حصوله على 508 أصوات من مجمل الأصوات الصحيحة البالغ 576 صوتا.وكان قد تقدم للترشح على رئاسة المجلس 4 أعضاء هم: حنفي جبالي مستقلا، ومحمد صلاح أبو هميلة عن حزب الشعب الجمهوري، ومحمد مدينة عن حزب الوفد، وأحمد دراج مستقلا عن الشباب.وجبالي، من مواليد عام 1949، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1975، وعين بعد عام من ذلك معاونا بالنيابة العامة المصرية.وفي عام 1987، حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام بجامعة عين شمس.وترأس المحكمة الدستورية العليا في حزيران عام 2018، وفي 2019 بلغ سن المعاش وانتهت مسيرته بالعمل القضائي./انتهى9

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