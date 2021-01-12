جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على خمسة ارهابيين في مناطق متفرقة

2021/01/12 | 23:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن جهاز مُكافحة الإرهاب عن توجيهه ضربات لشبكات عصابات داعـش في مناطق مُتفرقة من البلاد .وذكر بيان للجهاز تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان قوات جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت سلسلة من الواجبات إستهدفت شبكات عصابات داعـش الإرهابيـة في مناطق مُتفرقة من البلاد ، حيث القت القبض على ثلاثة إرهابيين ، اثنان منهم في قضاء الفلوجة، والثالث كان هدفا نوعيا تم إلقاء القبض عليه في بغداد ".كما نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب واجبين في مُحافظة كركوك أسفرا عن الإطاحة بعُنصرين من بقايا عصابات داعـش الإرهابية ،ليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى ٥ ارهابيين ./انتهى9

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