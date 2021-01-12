أحذر.. تطبيقات خبيثة تستولي على كل شي في هاتفك

2021/01/12 | 23:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حذر الفريق الأمني بشركة "تشيك بوينت" من تطبيقات ضارة خطيرة تحمل برمجيات خبيثة، بمقدورها التحكم بالهاتف، والاستيلاء على البيانات الخاصة مثل الصور والرسائل وجهات الاتصال.

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