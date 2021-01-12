تسمية المدرب الجديد للنجف ومساعديه

2021/01/12 | 23:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن المكتب الاعلامي لنادي النجف الرياضي، الثلاثاء، تسمية المدرب الجديد للنادي ومساعديه.

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