2021/01/12 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت إثيوبيا قوات سودانية الثلاثاء بمواصلة التقدم باتجاه منطقة حدودية متنازع عليها بين الدولتين كانت شهدت اشتباكات دامية في الأسابيع الأخيرة، فيما اتهمت الخرطوم مسلحين إثيوبيين بقتل ستة أشخاص خلال هجوم في المنطقة نفسها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إثيوبيا تتهم قوات سودانية بالتقدم نحو منطقة حدودية متنازع عليها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إثيوبيا تتهم قوات سودانية بالتقدم نحو منطقة حدودية متنازع عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).