2021/01/12 | 23:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد اصدرت الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق بيانا صحفيا اعربت فيه رفضها لتشييع قضاء سنجار الذي يعتبر عاصمة للمكون الايزيدي في العراق و العالم.وتلقت “ايزيدي 24” نسخة من بيان الامانة وجاء فيه، “بعد مرور اكثر من 3 اعوام على تحرير سنجار التي اعتبرت (مدينة منكوبة)، لاتزال …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة مهتمة بشؤون الاقليات : اوقفوا تشيع سنجار) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة مهتمة بشؤون الاقليات : اوقفوا تشيع سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).