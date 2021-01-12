2021/01/12 | 23:51 - المصدر: ايزيدي 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي 24 – بغداد اصدرت الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق بيانا صحفيا اعربت فيه رفضها لتشييع قضاء سنجار الذي يعتبر عاصمة للمكون الايزيدي في العراق و العالم.
وتلقت “ايزيدي 24” نسخة من بيان الامانة وجاء فيه، “بعد مرور اكثر من 3 اعوام على تحرير سنجار التي اعتبرت (مدينة منكوبة)، لاتزال …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة مهتمة بشؤون الاقليات : اوقفوا تشيع سنجار) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتلقت “ايزيدي 24” نسخة من بيان الامانة وجاء فيه، “بعد مرور اكثر من 3 اعوام على تحرير سنجار التي اعتبرت (مدينة منكوبة)، لاتزال …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة مهتمة بشؤون الاقليات : اوقفوا تشيع سنجار) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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