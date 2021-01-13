ترمب عن محاولة عزله: تثير غضبا شديدا ولا أريد أي نوع من العنف

2021/01/13 | 00:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، ان "محاولة العزل" التي يستعد لها مجلس النواب بسبب "تحريض" أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس، الأسبوع الماضي، "تثير غضبا شديدا في بلدنا".

وذكر ترمب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم، (12 كانون الثاني 2021)، ان "محاولة عزله في الكونغرس استمرار لعملية استهداف شخصه".

وأضاف: "أعتقد أن (محاولة العزل) تثير غضبا شديدا في بلدنا...لا أريد أي نوع من العنف".

وعن سؤال بخصوص تحمله مسؤولية الأحداث التي جرت الاسبوع الماضي، أجاب بأنه "لا يدعم العنف"، وأن كلامه قبل الأحداث كان "لائقا".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، صعدت الضغط على نائب الرئيس، مايك بنس، للتحرك لإقالة دونالد ترمب من منصبه بسبب دوره في اقتحام الكونغرس في 6 كانون الثاني والتي راح ضحيتها خمسة أشخاص وذلك عندما تمكن الآلاف من مؤيدي ترمب من اقتحام المبنى حيث كان أعضاء الكونغرس يصوتون للتصديق على نتيجة الانتخابات.

يشار إلى ان مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" حذر، في وقت سابق من احتجاجات مسلحة محتملة في مناطق متفرقة في الولايات المتحدة، قبل أداء جو بايدن اليمين رئيسا في 20 كانون الثاني الجاري.

ويتهم الديمقرطيون الرئيس ترمب بـ "التحريض على العصيان".



ويقولون إن التصويت سيتم إلا إذا استخدم نائب الرئيس، مايك بنس، السلطات الدستورية لإقالة ترمب من منصبه.



وليس هناك ما يشير إلى أن بنس مستعد لاتخاذ تلك الخطوة.

ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، على قرار يطالب نائب الرئيس بنس ومجلس الوزراء باستخدام التعديل 25 من الدستور لإعلان عدم صلاحية الرئيس للمنصب وإقالته على الفور.



ومن المرجح أن يمرر القرار لتمتع الديمقراطيين بالأغلبية، لكن بنس لم يظهر أي علامة على أنه يعتزم فعل ذلك.

وتعهد الديمقراطيون بإجراء تصويت الأربعاء (20 كانون الثاني 2021) على محاكمة ترمب لعزله.



ونظرا لتمتعهم بالأغلبية، فمن المرجح أن يصبح ترمب أول رئيس يحاكم مرتين.



وبعد ذلك، يجب إرسال قرار الاتهام إلى مجلس الشيوخ حيث تعقد المحاكمة، ولكن الجدول الزمني لذلك غير معروف.

من جهتها تتخذ الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي إجراءات صارمة ضد المستخدمين والمواقع التي يظهر أنها تشجع على العنف، اثر دعوات من مؤيدين لترمب واليمين المتطرف إلى تنظيم فعاليات عدة، بما في ذلك مظاهرات مسلحة في المدن في جميع أنحاء البلاد في 17 كانون الثاني، ومسيرة في واشنطن العاصمة في يوم التنصيب نفسه.

وكان الرئيس ترمب أعلن الاثنين، حالة الطوارئ في واشنطن العاصمة حتى 24 كانون الثاني، مما سيمكن وزارة الأمن الداخلي من التحرك "لتجنب خطر وقوع كارثة".

ومن المتوقع بعد أداء اليمين الدستورية أن يشارك بايدن في حفل وضع أكاليل الزهور إلى جانب الرؤساء السابقين: باراك أوباما، وجورج دبليو بوش، وبيل كلينتون للمساعدة في التأكيد على رسالته الخاصة بالوحدة.

وقال دونالد ترمب إنه لن يحضر حفل التنصيب ليصبح بذلك أول رئيس منذ أكثر من 150 عاما يرفض حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب.

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