ترامب يؤكد عدم قلقه من تعديل الدستور الذي يتيح عزله

2021/01/13 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه ليس قلقا من التعديل الـ25 من الدستور، الذي يتيح عزله من منصبه، وذلك في سياق الحراك الديمقراطي في الكونغرس إثر حادثة اقتحام الكابيتول من قبل أنصاره.وفي كلمة من أمام الجدار الحدودي مع المكسيك، الذي يعتبر رمزا لسياسة الهجرة الصارمة التي اتبعها ترامب، قال إن "التعديل الخامس والعشرين لا يمثل أي مخاطرة بالنسبة لي".واعتبر ترامب أن "حق الأمريكيين في التعبير يتعرض للتهديد"، معلنا أنه "حان الوقت لأمتنا كي تداوي الجراح وآن أوان السلم والهدوء واحترام تنفيذ القانون".وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، إن "زيارة ترامب إلى هذا الجدار تشير إلى أنه قطع وعدا وأوفى به ضمن جهود إدارته لإصلاح نظام الهجرة المعطل"./انتهى9

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