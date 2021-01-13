بالصور .. قتلى داعش الارهابي في الضربة الجوية لطيران التحالف الدولي جنوبي كركوك

2021/01/13 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / صورا لقتلى داعش الارهابي اثر الضربة الجوية لطيران التحالف الدولي ، التي استندت لمعلومات من جهاز المخابرات الوطني ،وادت لمقتل سبعة من عناصر داعش، في قرية تل عيدا التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك ./انتهى

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