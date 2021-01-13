التخطيط تكشف {للفرات نيوز} عدد نفوس اقليم كردستان

2021/01/13 | 00:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة التخطيط، مساء الثلاثاء، عن عدد سكان اقليم كردستان.

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