"التعديل الـ25 لا يشكل أي خطر علي"..ترامب يعلق على اقتحام الكابيتول وجهود عزله

2021/01/13 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إن التعديل 25 "يشكل أي خطرا علي"، داعيا إلى أن الوقت حان للبلاد "كي تضمد جروحها".

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