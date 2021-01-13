محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام بقيادة قطاع البنوك

2021/01/13 | 00:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب تطورات التحفيز المالي.

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