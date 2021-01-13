ما بين الجمال والحضارة، هذه أنا

2021/01/13 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دلال بشار أن يولد الإنسان في مدينة وينتمي لها، هو أمر بديهي أيضاً أن يكون ملكا لها، والدماء التي تجري في عروقه تكون جزءا من أنهارها.ولدت في مدينة يقال أنها تاريخ للحضارة وأيقونة للعلم..وكبرت في مدينة يتغزل الشعراء بجمالها، ما بين نينوى وحلب هذه أنا.لا تزال رائحة الياسمين تنتشر في أرجاء […]

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