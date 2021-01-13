2021/01/13 | 00:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت شركة مصنعة لأحد لقاحات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" إن لقاحها يوفر حماية من الفيروس لعام واحد على الأقل، فما هذا اللقاح؟ وكيف يعمل؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبر سار للغاية.. لقاح يحميك من كورونا لعام كامل!) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبر سار للغاية.. لقاح يحميك من كورونا لعام كامل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).