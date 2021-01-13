أردوغان يدشن حسابه على {تيليغرام} بصورة مثيرة

2021/01/13 | 00:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} فتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حسابا له في تطبيق "تيليغرام" للتواصل الاجتماعي، بعد تخليه عن استخدام منصة "واتس آب" إثر إعلانها مشاركة البيانات مع شركة "فيسبوك".

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