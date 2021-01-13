2021/01/13 | 00:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تؤكد أن إيران تدعم إرهاب القاعدة..وترامب ينتقد جهود عزله، ومجلس النواب يمضي قدما بالإجراءات

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