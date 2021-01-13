تحالف النصر: بأمكان بغداد تلبية مطالب موظفي الاقليم بهذا الشرط

2021/01/13 | 01:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مازن العقابي القيادي في تحالف النصر بقيادة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، الثلاثاء، ان "الاحزاب الكوردية في اقليم كوردستان تتقاتل من اجل الحصول على المناصب في الحكومة الاتحادية في بغداد".

وقال العقابي في تصريح خاص لقناة ان ار تي، اليوم (12 كانون الثاني 2021)، ان "على اقليم كوردستان المطالبة بحصته من الموزانة العامة من الحكومة الاتحادية في بغداد وفق الأليات الدستورية"، مبينا ان "الاقليم لديه مناصب سيادية في بغداد ويصف العراق بالفساد".





واضاف، ان "هناك مئات الالاف من الاشخاص في اقليم كوردستان يتسلمون اكثر من راتب واحد، وهذا يثير امتعاض بغداد".

واوضح، ان "بإمكان الحكومة الاتحادية تلبية مطالب موظفي اقليم كوردستان، لكن عليه اولا معرفة واردات الاقليم".

وتابع، ان "مشكلة بغداد تكمن في عدم معرفتها للاعداد الحقيقيية للموظفين في اقليم كوردستان".

واشار القيادي في تحالف النصر الى وجود تباين في الحصص المخصصة للمحافظات العراقية في موازنة 2021.

واكد العقابي، ان "الاحزاب الكوردية في اقليم كوردستان تتقاتل من اجل الحصول على المناصب في الحكومة الاتحادية في بغداد".

ا.ح

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