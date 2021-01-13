لاول مرة بعد سنواتٍ عجاف ، اليونايتد يتربع على عرش صدارة الدوري الانكليزي

2021/01/13 | 01:15 - المصدر: سفن سكاي

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عاد مانشستر يونايتد للتربع على عرش البريميرليغ بعد غياب لسنواتٍ طويلة عندما فاز على مضيفه فريق بيرنلي في مباراة مؤجلة لصالح الجولة الاولى من الدوري الانكليزي.

الشياطين الحمر وصلوا الى النقطة 36 بفارق ثلاث نقاط عن الغريم واقرب المنافسين ليفربول بفضل هدف الفرنسي بول بوغبا في الدقيقة (71) بعد ان تلقى تمريرة عرضية من ماركوس راشفورد سددها بطريقة مقصية لتسكن شباك اصحاب الدار.

من جانب اخر فأن بيرنلي تجمد رصيد عند النقطة 16 في المركز 16.

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