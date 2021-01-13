القبض على أخطر عصابة في كركوك

2021/01/13 | 01:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على "أخطر عصابة" في محافظة كركوك.

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