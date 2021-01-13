الجابري: سوء إدارة محافظ ذي قار تُزهق الأرواح يومياً والمحافظة منكوبة

2021/01/13 | 01:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هاجم النائب عن كتلة عراقيون، عن محافظة ذي قار، ستار الجابري، محافظ ذي قار {ناظم الوائلي} محملاً إياها "مسؤولية ما يحصل من إزهاق للارواح في المحافظات التي تشهد تظاهرات شعبية ضد المحافظ والبطالة والفساد وتردي الخدمات".

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