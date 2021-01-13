الدفاع الاسرائيلية توجه تحذيرا لايران ​​

2021/01/13 | 01:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 12 دقیقة

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وجهت وزارة الدفاع الاسرائيلية، الثلاثاء، تحذيرا لايران، مؤكدة ان تل ابيب لا تنتظر بل تبادر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس في تصريح، اليوم (12 كانون الثاني 2021) أن "بلاده في حالة من اليقظة والاستعداد، وأن هناك استنفارا على النقاط الحدودية كافة".

وقال غانتس خلال جولة تفقدية في قيادة المنطقة الشمالية مع كبار ضباط هيئة الأركان، "نحن يقظون على جميع حدودنا، لقد تصرفنا وسنواصل العمل ضد أي شخص يحاول تحدينا من قريب أو بعيد، نحن لا نجلس وننتظر، نتخذ خطوات أمنية وسياسية واقتصادية".

وأضاف، ان "أعداؤنا ليسوا مهتمين بكورونا أو بالانتخابات، سأفعل كل شيء لضمان أن يكون لإسرائيل قيادة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أمن إسرائيل وصحتها ودفع العمليات الضرورية في المنطقة".

وتلقى جانتس خلال جولته ايجازا حول الخطط الاستراتيجية للتعامل مع الجبهة السورية في حال حدوث اي طارئ.

ولا تزال حالة الاستنفار الدفاعية العالية قائمة في مناطق مختلفة في إسرائيل تحسبا لقيام إيران أو أي من وكلائها في المنطقة بتوجيه ضربة انتقامية من سوريا أو العراق أو اليمن أو لبنان في الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والعالم النووي محسن فخري زادة.

ا.ح

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