اتلتيكو مدريد يواصل سلسلة انتصاراته بهدفين نظيفين في شباك اشبيلية

2021/01/13 | 01:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق فريق اتلتيكو مدريد انتصارا جديدا في بطولة الدوري الاسباني / الليغا / ، بفوزه على اشبيلية بهدفين نظيفين في مباراة مؤجلة .سجل هدفي المباراة ، التي جرت على ملعب واندا ميترو بوليتانو ، اللاعبان انخل كوريا في الدقيقة 17 و شاؤول نيغويز في الدقيقة 76 ./ انتهى

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