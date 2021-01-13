حديث عن العصاميّة والعصاميين.. حول المفاهيم (1) - فتحي الحبوبي

2021/01/13 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فتحي_الحبوبي في يقظتهم يقولون: “أنتَ والعالَم الذي تعيش فيه حبَّةُ رملٍ على شاطىء غير متناهٍ لبحرٍ لا حدَّ له”.وفي حلمي أقول لهم: “أنا البحر الذي لا حدَّ له، والعالم كلُّه حبَّاتُ رمل على شاطئي ”.جبران خليل جبران بعيدا عن مفهوم فلسفة القوّة للفيلسوف "نيتشة"، ومفهوم الوجوديّة - الملحدة وغير الملحدة- خاصة لدى"جان بول سارتر" و"مارتن هايدغر، وفلسفة العبث لرائدها ألبير كامي.



وبعيدا عن المفهوم ا ......





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