الاتصالات توضح بشان الاعفاء من دفع الرسوم على الطرود البريدية

2021/01/13 | 01:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أصدرت وزارة الاتصالات، توضيحا بشأن قرار مجلس الوزراء باعفاء المواطنين من دفع الرسوم الجمركية على الطرود البريدية.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان مجلس الوزراء وافق على الطلب المقدم من قبل وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد الشيباني بإعفاء وتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الطرود البريدية وتصفير رسم طابع الحملة الوطنية ورسم الطابع عن الأجور الجمركية على الطرود البريدية، مبينا ان ذلك يأتي استنادا إلى أحكام المادة 37 من قانون رسم الطابع المرقم ( 71 لسنة 2012).

واضاف، ان إعفاء وزارة المالية لأجور الكشف على الطرود البريدية التي تستوفى على وفق القرار الجمركي ذي الرقم (4 لسنة 2011 ) المعدل بالقرار رقم (2 لسنة 2016 )، عن أجور بيان الأمتعة، يأتي لتخفيف العبء عن المواطنين وعدم عزوفهم عن النقل بالبريد الحكومي والتي تسفر من خلال مكاتب البريد وقسم التبادل البريدي التابع للشركة العامة للبريد والتوفير إحدى تشكيلات وزارة الاتصالات.

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