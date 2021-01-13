زعيم كوريا الشمالية يتعهّد تعزيز ترسانة بلاده النووية.. وشقيقته تنتقد الجارة الجنوبية 

2021/01/13 | 02:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهّد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، في خطاب ألقاه في ختام أعمال المؤتمر العام للحزب الحاكم تعزيز الترسانة النووية للبلاد، بينما وصفت شقيقة الزعيم الكوري السلطات في الجارة الجنوبية بـ "الغبية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "KCNA"، الأربعاء.

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