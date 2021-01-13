السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة تلغي زيارتها إلى تايوان

2021/01/13 | 02:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أنّ سفيرة الولايات المتّحدة في الأمم المتّحدة كيلي كرافت ألغت الزيارة التي كان مقرّراً أن تقوم بها إلى تايوان من الأربعاء ولغاية الجمعة، وذلك تطبيقاً لقرار الوزارة منع كل الزيارات إلى الخارج.

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