الرئاسات تتفق على ضبط السلاح المنفلت ودعم الانتخابات

2021/01/13 | 03:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

اتفقت رئاسات الجمهورية والوزراء ومجلس النواب والقضاء الأعلى، أمس الثلاثاء، على حماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية ومنع الاعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت، في حين أكدت على أهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها المسار الديمقراطي والدستوري للبلاد.



وشدد الاجتماع، في بيان، على «ضرورة ترسيخ الامن الداخلي وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون من اجل تحقيق السلم والامن المجتمعي»، مؤكداً على «الجهود الوطنية في دعم تعزيز مرجعية الدولة، ومنع الاعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت».

وأكدت الرئاسات «أهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها المسار الديمقراطي والدستوري للبلاد، خصوصا انها تأتي بعد حراك شعبي ورأي عام وطني واسع يتطلع نحو الاصلاح والتغيير»، مشددة على أن «تكون العملية الانتخابية استجابة حقيقية لتطلعات الشعب، ولتكوين المسار السلمي في تحقيق الإصلاحات المنشودة».



ولفتت إلى ضرورة «عمل جميع السلطات في البلد والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية كافة، على دعم الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية، عبر منع التزوير او التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم وبعيدا عن سطوة السلاح».

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