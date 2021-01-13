إطلاق استمارة قبول طلبة الدور الثالث

2021/01/13 | 03:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: بتول الحسني

تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق استمارة القبول المركزي الخاصة بالطلبة الناجحين من الدور الثالث، في غضون اليومين القادمين حرصا منها على تمكينهم من الالتحاق بالجامعات العراقية .

وذكر بيان للوزارة، انها «تسلمت إحصاءات الطلبة الناجحين في الدور الثالث من مخرجات الدراسة الاعدادية الذين بلغت أعدادهم (37,251) طالبا من الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي».

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