2021/01/13 | 03:18 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة المعلمين تستنكر "اقتحام" مدرسة في الناصرية لملاحقة متظاهرين شباب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/13 | 03:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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