سانا: عدوان إسرائيلي على مناطق في دير الزور والبوكمال شرق سوريا

2021/01/13 | 03:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلن الجيش السوري، اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية شنت عدوانا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال شرق سوريا، مشيرة إلى أنه يجري تدقيق نتائج العدوان.

وقال مصدر عسكري لوسائل الإعلام السورية الرسمية: "في تمام الساعة 01:10 من فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حاليا تدقيق نتائج العدوان".

المصدر: سانا

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