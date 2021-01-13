طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف

2021/01/13 | 03:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش السوري، فجر اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية شنت عدوانا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال شرق سوريا، مشيرة إلى أنه يجري تدقيق نتائج...

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