ضربات جوية تدمر معسكرات من دير الزور إلى الحدود العراقية.. وسقوط قتلى

2021/01/13 | 03:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليل الثلاثاء الأربعاء، إن غارات جوية يعتقد أنها إسرائيلية استهدفت مواقع ومعسكرات للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية.

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