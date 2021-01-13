بنس يؤكد رفضه تفعيل التعديل 25 لعزل ترامب

2021/01/13 | 04:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، في رسالة وجهها لرئيس مجلس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، الثلاثاء، عن رفضه عزل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

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